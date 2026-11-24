Quanta Services Aktie
WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029
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24.11.2026 21:15:17
Here’s How Much You Would Have Made Owning Quanta Services Stock In The Last 10 Years
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Nachrichten zu Quanta Services Inc.
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18.11.26
|S&P 500-Titel Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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11.11.26
|S&P 500-Titel Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09.11.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
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09.11.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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09.11.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Gewinne (finanzen.at)
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04.11.26
|S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Quanta Services-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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28.10.26
|S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Quanta Services-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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28.10.26
|Ausblick: Quanta Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Quanta Services Inc.
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|Quanta Services Inc.
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