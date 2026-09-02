Here’s How Much You Would Have Made Owning Regeneron Pharmaceuticals Stock In The Last 15 Years

Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
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02.09.2026 18:45:30
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|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
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