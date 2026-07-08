Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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08.07.2026 22:16:37
Here’s How Much You Would Have Made Owning Shell Stock In The Last 5 Years
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