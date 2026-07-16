Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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17.07.2026 01:00:24
Here’s How Much You Would Have Made Owning Shell Stock In The Last 5 Years
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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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16.07.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
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|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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15.07.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
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15.07.26
|Erste Schätzungen: Shell (ex Royal Dutch Shell) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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14.07.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 gibt nach (finanzen.at)
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14.07.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)