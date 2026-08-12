Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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12.08.2026 16:16:08
Here’s How Much You Would Have Made Owning Shell Stock In The Last 5 Years
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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
13.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.08.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
13.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.08.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
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11.08.26
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
11.08.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
11.08.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
11.08.26
|FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|03.08.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|38,43
|-0,36%