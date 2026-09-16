Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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17.09.2026 00:31:31
Here’s How Much You Would Have Made Owning Shell Stock In The Last 5 Years
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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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15:58
|Freundlicher Handel in Europa: Am Nachmittag Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
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09:28
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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|LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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16.09.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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16.09.26
|LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
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16.09.26
|Börse London in Grün: Das macht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
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16.09.26
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
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15.09.26
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Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
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|Barclays Capital
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Shell (ex Royal Dutch Shell)
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