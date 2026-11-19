Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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19.11.2026 23:45:40
Here’s How Much You Would Have Made Owning Shell Stock In The Last 5 Years
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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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17.11.26
|FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
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13.11.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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13.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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13.11.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|STOXX-Handel STOXX 50 beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
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12.11.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|02.11.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
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