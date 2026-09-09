Silicon Motion Technology Corporation Aktie
WKN: A0ETU4 / ISIN: US82706C1080
|
10.09.2026 01:15:29
Here’s How Much You Would Have Made Owning Silicon Motion Tech Stock In The Last 10 Years
This article Here’s How Much You Would Have Made Owning Silicon Motion Tech Stock In The Last 10 Years originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs)
|
28.07.26
|Ausblick: Silicon Motion Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Silicon Motion Technology stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Silicon Motion Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Silicon Motion Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs)
|224,00
|-5,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.