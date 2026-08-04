Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
|
04.08.2026 18:00:31
Here’s How Much You Would Have Made Owning Spotify Technology Stock In The Last 5 Years
This article Here’s How Much You Would Have Made Owning Spotify Technology Stock In The Last 5 Years originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Spotify
|
04.08.26
|ROUNDUP: Spotify enttäuscht mit Quartalsprognose - Aktie legt dennoch zu (dpa-AFX)
|
04.08.26
|Spotify profits hit by heavy spending as fears build over streaming growth (Financial Times)
|
03.08.26
|Ausblick: Spotify informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Spotify legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
17.07.26
|Revolut and Spotify investor warns Europe over reliance on US tech (Financial Times)
|
26.05.26
|Spotify chief defends AI-generated music (Financial Times)
|
21.05.26
|Spotify targets high-spending superfans with AI-generated music (Financial Times)
|
28.04.26
|Spotify-Aktie unter Druck: Gute Ergebnisse reichen Anlegern nicht aus (finanzen.at)