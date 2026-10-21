Here’s How Much You Would Have Made Owning Spotify Technology Stock In The Last 5 Years

Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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21.10.2026 22:45:22
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04.08.26
|Spotify steigert Gewinn deutlich - Nutzerprognose enttäuscht: Aktie fällt (dpa-AFX)
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04.08.26
|Spotify profits hit by heavy spending as fears build over streaming growth (Financial Times)
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03.08.26
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Analysen zu Spotify
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