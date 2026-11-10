Here’s How Much You Would Have Made Owning Spotify Technology Stock In The Last 5 Years

Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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10.11.2026 16:15:32
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30.10.26
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22.10.26
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21.10.26
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07.10.26
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04.08.26
|Spotify steigert Gewinn deutlich - Nutzerprognose enttäuscht: Aktie fällt (dpa-AFX)
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04.08.26
|ROUNDUP: Spotify enttäuscht mit Quartalsprognose - Aktie legt dennoch zu (dpa-AFX)
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|Spotify
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|Spotify Technology S.A. Cert Deposito Arg Repr 0.035714 Sh
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