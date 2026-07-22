State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
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22.07.2026 18:45:34
Here’s How Much You Would Have Made Owning State Street Energy Select Sector SPDR ETF Stock In The Last 5 Years
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Nachrichten zu State Street Corp.
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21.07.26
|S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in State Street von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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21.07.26
|dailyAktien: State Street – Weiteres Aufwärtspotenzial (NewsTool)
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21.07.26
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15.07.26
|Ausblick: State Street zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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14.07.26
|S&P 500-Wert State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in State Street von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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07.07.26
|S&P 500-Wert State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.07.26
|Erste Schätzungen: State Street informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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30.06.26
|S&P 500-Wert State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein State Street-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu State Street Corp.
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|State Street Corp Deposit Shs Repr 1-4000th Non Cum Perp Pfd Shs Series -G-
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|State Street Corp.
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Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.