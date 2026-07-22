STMicroelectronics Aktie
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
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22.07.2026 16:45:58
Here’s How Much You Would Have Made Owning STMicroelectronics Stock In The Last 15 Years
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