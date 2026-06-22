Stryker Aktie
WKN: 864952 / ISIN: US8636671013
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22.06.2026 18:30:38
Here’s How Much You Would Have Made Owning Stryker Stock In The Last 20 Years
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