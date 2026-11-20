Stryker Aktie
WKN: 864952 / ISIN: US8636671013
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20.11.2026 21:00:24
Here’s How Much You Would Have Made Owning Stryker Stock In The Last 20 Years
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Nachrichten zu Stryker Corp.
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16.11.26
|S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Stryker-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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09.11.26
|S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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02.11.26
|S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stryker-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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28.10.26
|Ausblick: Stryker öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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26.10.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stryker von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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19.10.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stryker von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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14.10.26
|Erste Schätzungen: Stryker informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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12.10.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stryker von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Stryker Corp.
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|Stryker Corp.
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Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.