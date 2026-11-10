Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
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10.11.2026 15:45:32
Here’s How Much You Would Have Made Owning Synopsys Stock In The Last 15 Years
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Nachrichten zu Synopsys Inc.
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04.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synopsys von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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28.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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26.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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26.10.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich in Grün (finanzen.at)
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26.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
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26.10.26
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26.10.26
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26.10.26
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Analysen zu Synopsys Inc.
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