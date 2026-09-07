Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
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07.09.2026 17:00:34
Here’s How Much You Would Have Made Owning Take-Two Interactive Stock In The Last 15 Years
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Nachrichten zu Take Two
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04.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Take Two von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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31.08.26
|Montagshandel in New York: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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31.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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31.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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31.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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31.08.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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31.08.26
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31.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Take Two
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Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.