Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
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15.07.2026 16:30:43
Here’s How Much You Would Have Made Owning Teradyne Stock In The Last 5 Years
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Nachrichten zu Teradyne Inc.
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14.07.26
|S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teradyne von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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14.07.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 notiert zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
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14.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
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10.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
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10.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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09.07.26
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07.07.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
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07.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)