UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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02.11.2026 21:30:37
Here’s How Much You Would Have Made Owning UBS Group Stock In The Last 5 Years
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Nachrichten zu UBS
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02.11.26
|Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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02.11.26
|Montagshandel in Zürich: SMI beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
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02.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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02.11.26
|Börse Zürich in Grün: Am Nachmittag Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
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02.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI liegt im Minus (finanzen.at)
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02.11.26
|Handel in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Montagnachmittag (finanzen.at)
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02.11.26
|Börse Zürich in Rot: SPI am Montagmittag leichter (finanzen.at)
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02.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu UBS
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.