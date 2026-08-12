UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
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12.08.2026 23:00:40
Here’s How Much You Would Have Made Owning UnitedHealth Group Stock In The Last 20 Years
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11.08.26
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11.08.26
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