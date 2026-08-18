Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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19.08.2026 01:45:29
Here’s How Much You Would Have Made Owning Visa Stock In The Last 10 Years
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Nachrichten zu Visa Inc.
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18.08.26
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13.08.26
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12.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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11.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
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07.08.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
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07.08.26
|Handel in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
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07.08.26
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Analysen zu Visa Inc.
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