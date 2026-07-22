Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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22.07.2026 16:30:44
Here’s How Much You Would Have Made Owning Visa Stock In The Last 15 Years
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Nachrichten zu Visa Inc.
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21.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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15.07.26
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15.07.26
|Pluszeichen in New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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13.07.26
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13.07.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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13.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
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13.07.26
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