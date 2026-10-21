Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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22.10.2026 01:15:20
Here’s How Much You Would Have Made Owning Visa Stock In The Last 15 Years
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Nachrichten zu Visa Inc.
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14.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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13.10.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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13.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
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13.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones mittags im Minus (finanzen.at)
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13.10.26
|Visa gets approval for China card business ahead of Trump-Xi summit (Financial Times)
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12.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag fester (finanzen.at)
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12.10.26
|Optimismus in New York: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
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12.10.26
|Erste Schätzungen: Visa legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Visa Inc.
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
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|UBS AG
|03.08.26
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|03.08.26
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|DZ BANK
|29.07.26
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|UBS AG
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|29.04.26
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|Visa Inc.
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