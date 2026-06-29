Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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29.06.2026 22:00:23
Here’s How Much You Would Have Made Owning Western Digital Stock In The Last 10 Years
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Nachrichten zu Western Digital Corp.
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22:34
|Aufschläge in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
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26.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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26.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 fällt letztendlich (finanzen.at)
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26.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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26.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
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26.06.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
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26.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt mittags nach (finanzen.at)
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26.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
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|Western Digital Corp.
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen ging es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.