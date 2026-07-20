Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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21.07.2026 00:30:21
Here’s How Much You Would Have Made Owning Western Digital Stock In The Last 5 Years
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Nachrichten zu Western Digital Corp.
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17.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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17.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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17.07.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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16.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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16.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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16.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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16.07.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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16.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
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