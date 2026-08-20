Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
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20.08.2026 16:15:48
Here’s How Much You Would Have Made Owning Woodward Stock In The Last 10 Years
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Nachrichten zu Woodward Inc.
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20.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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06.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Woodward-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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30.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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30.07.26
|Börse New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
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30.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
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30.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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30.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Woodward Inc.
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|Woodward Inc.
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Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.