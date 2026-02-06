NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
06.02.2026 18:30:00
Here's How Much You'd Be Up If You'd Invested in Nvidia During the DeepSeek Sell-Off Last Year
Last January, artificial intelligence (AI) stocks declined briefly and suddenly due to news that DeepSeek, a company out of China, had an AI model that rivaled ones in the U.S. The most startling development was that it was supposedly at just a fraction of the cost. AI stocks, including Nvidia (NASDAQ: NVDA), spiraled.While they ended up recovering, it's a great example of how quickly the market can turn, and how reacting too quickly can potentially result in significant losses. At the same time, buying opportunistically on bad news can lead to substantial gains later on. Here's how far Nvidia's stock fell last year during the DeepSeek collapse, and how much you'd be up if you'd bought it back then.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|157,08
|7,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.