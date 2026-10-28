Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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28.10.2026 18:49:00

Here's How Much You'd Need to Invest in Coca-Cola to Generate $1,000 in Yearly Dividends

Coca-Cola (NYSE: KO) has raised its dividend for 64 consecutive years. That's the kind of consistency you want to look for to earn a reliable annual income. For investors who want $1,000 a year, the math is simple.

Coca-Cola raised its quarterly dividend by 4% earlier this year to $0.53 per share each quarter, or $2.12 a year. At the share price of $92, as of midday trading on Oct. 27, 2026, that works out to a yield of 2.3%. Earning $1,000 annually would require about 472 shares, or about $43,500.

Investors can rely on that dividend every year thanks to Coca-Cola's brand power and profitable business model. It owns 32 brands, each generating $1 billion in annual sales, and it mainly sells concentrate syrup to bottlers to make the finished product, resulting in above-average margins.

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Coca-Cola Co. 84,06 0,23% Coca-Cola Co.

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