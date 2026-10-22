Here's How Much You'd Need to Invest in SCHD to Generate $1,000 per Month in Dividend Income

Ask anyone how an extra $1,000 a month with no extra effort sounds, and I'd imagine they'd say it sounds great. The more passive income, the better, and in the stock market, this is typically in the form of dividends. Once you buy shares of a dividend-paying stock or ETF, you get rewarded for simply holding it.

The Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) is one of the premier dividend ETFs on the market. It's known for holding quality companies and offering one of the higher yields from dividend ETFs. If your goal is an extra $1,000 each month in dividend income, SCHD can for sure make it happen. But at what cost?

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