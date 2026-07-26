Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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26.07.2026 22:08:00
Here's How Much You'd Need to Invest in SCHD to Generate $1,000 per Month in Dividends
The Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) is one of the most popular dividend stock ETFs in the marketplace today. Its 3.3% yield is a big reason why. It invests in high-quality dividend-paying stocks that have demonstrated a consistent ability to pay and grow their dividends over time.That strategy has helped this fund increase its total annual dividend paid for 14 consecutive years since its 2011 inception.Image source: Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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