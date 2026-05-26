Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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26.05.2026 12:45:00
Here's How Much You'd Need to Invest in SCHD to Generate $500 per Month in Dividends
Dividend investors have consistently gravitated toward the Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) for years, even when returns weren't so great. It's easy to see why. The fund's portfolio consists of the high-yielding stocks of companies that are profitable, generate lots of cash, and usually hold up better than growth-oriented stocks in volatile markets.This fund is back on top of the dividend ETF category after last year's rebalance, which switched roughly 20% of the portfolio into energy stocks at a very unpopular time, paid off handsomely in 2026. This year's results (the fund is up nearly 20%) have been a product of finally being invested in the right places at the right time.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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