Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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23.09.2026 23:00:00
Here's How Much You'd Need to Invest in SCHD to Generate $500 Per Month in Dividends
How much money would you need to invest today to generate $500 a month in dividend income?
Choosing a high-yield fund will get you there faster, but those could be vulnerable to higher volatility and the risk that those yields aren't sustainable. You could go with a more defensive dividend growth ETF, but those tend to have lower yields.
Your best bet is to try to find the happy medium -- something that combines dividend growth with above-average yield and a focus on balance sheet health to make it all sustainable.
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