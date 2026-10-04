Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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04.10.2026 14:39:00
Here's How Much You'd Need to Invest in VGT to Generate $500 per Month in Dividends
The Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT) has been one of the market's best performers over the past few years. With the artificial intelligence (AI) revolution as a tailwind, it has delivered huge returns for investors.
But this fund has never been an income generator, and only a very small percentage of its total return comes from dividends. The tech sector is, however, slowly becoming more of a place to find dividends. Microsoft, Apple, and Broadcom have all built 10-plus-year track records of annual dividend growth. But their yields remain below 1%.
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