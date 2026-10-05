Here's How Much You'd Need to Invest in VIG to Generate $1,000 per Month in Dividends

The Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT: VIG) is one of the more solid investments out there. Its focus on stocks that have grown their dividend annually for at least 10 consecutive years helps ensure a portfolio of quality companies with a growing passive income stream.

While this fund excels as a dividend growth strategy, it's not very big on yield. Because it excludes the top 25% of yields in its stock selection process, the remaining choices generate only a current yield of 1.4%. That's better than the S&P 500's 1% yield but below that of many other dividend ETFs.

Still, a significant dividend income stream is possible with the right initial investment.

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