Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
05.10.2026 12:15:00
Here's How Much You'd Need to Invest in VIG to Generate $1,000 per Month in Dividends
The Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT: VIG) is one of the more solid investments out there. Its focus on stocks that have grown their dividend annually for at least 10 consecutive years helps ensure a portfolio of quality companies with a growing passive income stream.
While this fund excels as a dividend growth strategy, it's not very big on yield. Because it excludes the top 25% of yields in its stock selection process, the remaining choices generate only a current yield of 1.4%. That's better than the S&P 500's 1% yield but below that of many other dividend ETFs.
Still, a significant dividend income stream is possible with the right initial investment.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Per-Se Technologies Inc.
Analysen zu Per-Se Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.