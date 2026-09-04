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WKN DE: A40A36 / ISIN: US7811541090

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04.09.2026 19:13:13

Here's How Rubrik Stock Gained 28.6% Last Month

Shares of Rubrik (NYSE: RBRK) rose 28.6% in August 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence. The cybersecurity company posted blowout earnings on Aug. 27, but that wasn't really the star of the show. Instead, a broad rally in cybersecurity stocks pushed shares higher well before the results came out.It's not like Wall Street slept through Rubrik's earnings. Many analysts published bullish forecasts just before the event and the stock reached an all-time peak of $107.91 per share on the day of the report.And the numbers were impressive. Q2 2027 earnings swung from a $0.03 loss to a $0.20 net profit per share. Revenue rose 41% year-over-year to $427.3 million. The analyst consensus had called for earnings near $0.04 per share on sales in the neighborhood of $396.3 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
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