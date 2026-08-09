Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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09.08.2026 18:00:00
Here's How Saving $15 Per Day Could Create a Portfolio Worth $1 Million in 30 Years
Investing small amounts of money on a recurring basis can be as effective as putting in a large lump sum at once. It also has the added benefit of getting people used to saving and investing regularly, which can create good habits and reduce risk by spreading investments over time.By saving and investing an average of $15 per day, an investor could build a portfolio worth over $1 million after 30 years. Here's how.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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