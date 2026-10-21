Colas Aktie
WKN: 853381 / ISIN: FR0000121634
|
21.10.2026 11:13:00
Here's How Social Security's 2027 COLA Stacks Up Against Past COLAs
Inflation affects us all, but it can be especially challenging for the millions who rely on Social Security for their retirement income. That's why Social Security has an annual cost-of-living adjustment (COLA), which is intended to help keep pace with inflation and maintain retirees' purchasing power.
On Oct. 14, the COLA for 2027 was officially set at 3.6%. It's the largest COLA since the 8.7% bump in 2023, but how does it compare to the past few decades? Let's take a look.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Colas S.A.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Colas S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.