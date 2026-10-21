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21.10.2026 11:13:00

Here's How Social Security's 2027 COLA Stacks Up Against Past COLAs

Inflation affects us all, but it can be especially challenging for the millions who rely on Social Security for their retirement income. That's why Social Security has an annual cost-of-living adjustment (COLA), which is intended to help keep pace with inflation and maintain retirees' purchasing power.

On Oct. 14, the COLA for 2027 was officially set at 3.6%. It's the largest COLA since the 8.7% bump in 2023, but how does it compare to the past few decades? Let's take a look.

Image source: Getty Images.

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