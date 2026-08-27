Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
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27.08.2026 14:00:00
Here’s how the private-listing war between Zillow and Compass could cost home buyers and sellers
Real-estate giants Compass and Zillow are battling over control of home listings. Consumer advocates and industry experts warn that buyers and sellers could pay a price.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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