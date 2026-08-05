Super Group LtdShs Aktie
WKN DE: 916112 / ISIN: ZAE000011334
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06.08.2026 01:01:07
Here's How to Read Super Group Insider Sales After the Firm Beat and Raised Guidance
Kirsty Farrah Ross, the chief operating officer of Super Group (SGHC) Limited (NYSE:SGHC), sold 54,551 shares of common stock on July 31, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($13.97); post-transaction value based on July 31, 2026 market close ($14.00).Super Group (SGHC) Limited is a globally diversified online sports betting and gaming operator with a market capitalization of $7.0 billion and TTM revenue of $2.4 billion. The company maintains a lean operational footprint while generating substantial profitability, with TTM net income of $245.1 million, reflecting the scalability of its digital platform. Super Group's competitive positioning is anchored by its established brand portfolio, geographic diversification across six major regions, and demonstrated ability to operate profitably across varied regulatory frameworks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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