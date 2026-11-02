Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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02.11.2026 15:23:02
Here's How Warren Buffett's Berkshire Hathaway Stock Did in Every S&P 500 Down Year Since 2000
Counting dividends, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) has been down in six calendar years since 2000. Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) stock beat the index in all of them.
The record is from Berkshire's own annual letter, which has a table comparing the yearly change in its per-share market value to the S&P 500's return, including dividends.
In 2000, Berkshire's stock rose 26.6% but the index slid 9.1%. It added 6.5% in 2001 versus an 11.9% decline, and it dipped just 3.8% in 2002, as the index shed 22.1%. In 2008, the stock fell 31.8%, a little less than the index's 37% drop. And in 2018 and 2022, Berkshire climbed 2.8% and 4% but the index fell 4.4% and 18.1%.
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