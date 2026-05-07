EXTREME Aktie
WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008
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07.05.2026 21:16:00
Here’s just how much Nvidia has been left behind in the extreme semiconductor rally
Nvidia shares are trading at nearly their biggest discount to the semiconductor industry in two years, according to this metric.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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