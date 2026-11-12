Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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12.11.2026 02:53:02
Here's My Biggest Worry About Broadcom Stock. It Isn't Enough to Stop Me From Buying.
When I last wrote about Broadcom (NASDAQ:AVGO), I said I'd buy the stock at its Nov. 5 closing price of $291.53. Shares have bounced quickly since. At around $329 as of this writing, they're about 13% higher, but still about 32% under their record close on June 2.
A higher price is a good reason to look more closely at what could go wrong. And for me, one risk stands above the rest. In its last quarterly filing, Broadcom estimated that its five largest end customers accounted for about 55% of its revenue.
But I don't think that risk is big enough to keep me out of the stock.
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