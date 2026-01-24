NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
24.01.2026 19:11:00
Here's My Largest Dividend Stock Investment Right Now
I have more than a dozen dividend stocks in my portfolio, but there's one in particular that is by far my largest dividend stock position. In this video, I'll discuss why I'm heavily invested in Realty Income (NYSE: O), while my colleague Tyler Crowe explains why MPLX (NYSE: MPLX) is his top dividend stock.*Stock prices used were the morning prices of Jan 22, 2026. The video was published on Jan 23, 2026.
