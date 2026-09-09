NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.09.2026 15:38:00
Here's My Nvidia Stock Price Forecast for the End of September
Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock has gained 1,600% since ChatGPT came out in 2022, catapulting it to the top of the stock market. It has retained its dominance over the past few years despite many challenges, and although it faltered earlier this year, it's back to beating the market, up 24% year to date.
Here's my prediction for where it's going to end the month.
Nvidia reported its latest earnings on Aug. 26, and the phenomenal report sent the stock higher. It's not showing any signs of slowing down; revenue increased 106% over last year in the fiscal 2027 second quarter (ended July 27), and management is guiding for it to rise about 90% in the third quarter.
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