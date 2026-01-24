NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
24.01.2026 16:46:00
Here's My Top AI Stock to Buy Right Now
There are plenty of mega-cap AI stocks in the market, but some of the best ways to invest in this explosive technology trend could be flying under the radar. In this video, longtime Motley Fool analysts Matt Frankel and Tyler Crowe each discuss an AI stock they'd buy right now.*Stock prices used were the morning prices of Jan 22, 2026. The video was published on Jan 23, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,30
|0,00%
