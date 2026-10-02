Quantum Computing Aktie
WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080
|
02.10.2026 16:45:00
Here's My Top Quantum Computing Stock to Buy in October
Quantum computing is coming faster than most realize. While 2030 was the arrival date marked by many companies, several leaders in the industry have accelerated that timeline to 2029, including my favorite, IonQ (NYSE: IONQ). This could be a huge revolution for computing, as the promises of quantum computing are downright incredible.
I think IonQ looks like a very attractive stock to buy in October, and with it down significantly from its all-time highs, it could be a genius investment.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quantum Computing Inc Registered Shs
Analysen zu Quantum Computing Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|8,18
|-2,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.