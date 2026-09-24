Here's My Top Reason to Buy Amazon Stock Right Now

Amazon (NASDAQ: AMZN) may not seem like the most glamorous investment in the age of artificial intelligence (AI), but it's one of the biggest beneficiaries that slips under the radar for most investors. AI is having a major impact on Amazon's business, and I'm not talking about how Amazon is deploying AI in its commerce business.

Instead, I'm more focused on Amazon Web Services (AWS), Amazon's biggest profit driver. This is the single best reason to buy Amazon now, and I think investors would be wise to load up on shares, as the stock is primed to skyrocket over the next few years.

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