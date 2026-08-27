Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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27.08.2026 15:00:00

Here's My Top Space Stock to Buy Right Now, And Why It's Better Than SpaceX

Investors trying to navigate the space industry have no doubt considered investing some of their money in Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX).And why wouldn't they? The company is one of the leading rocket launch companies, has a successful satellite internet business, a top artificial intelligence model, and just had a successful test launch of the largest rocket ever made.But SpaceX isn't without its issues. For one, it's gone on a massive spending spree to fuel its growth. And, frankly, some investors simply aren't enthusiastic about how Elon Musk runs his companies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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