Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
27.08.2026 15:00:00
Here's My Top Space Stock to Buy Right Now, And Why It's Better Than SpaceX
Investors trying to navigate the space industry have no doubt considered investing some of their money in Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX).And why wouldn't they? The company is one of the leading rocket launch companies, has a successful satellite internet business, a top artificial intelligence model, and just had a successful test launch of the largest rocket ever made.But SpaceX isn't without its issues. For one, it's gone on a massive spending spree to fuel its growth. And, frankly, some investors simply aren't enthusiastic about how Elon Musk runs his companies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
26.08.26
|SpaceX will 100 Milliarden US-Dollar in neuen Weltraumbahnhof stecken (Spiegel Online)
|
25.08.26
|SpaceX commits $100bn to Louisiana space base (Financial Times)
|
25.08.26
|S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.08.26
|China-Schock: Tesla ruft Millionen Autos zurück - Aktie wenig bewegt (dpa-AFX)
|
24.08.26
|Roboter-Boom in China: Tesla-Sparte Optimus winkt Aufwind - Aktie im Blick (finanzen.at)
|
23.08.26
|Tesla ruft fast drei Millionen Autos in China zurück (dpa-AFX)
|
22.08.26
|Tesla ruft fast drei Millionen Autos in China zurück (Spiegel Online)
|
21.08.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)