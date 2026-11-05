The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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05.11.2026 17:30:00
Here's the 1 Stock I'd Most Want to Buy If the Market Crashes
A stock market crash is likely to take nearly all stocks down with it, but the key question to ask when looking to take advantage of a market-led dip is whether the reasons for the crash have impaired the company's earnings prospects. In this context, I think healthcare stocks are a good place to start, as this sector's end demand is relatively insulated from the broader economy.
For investors averse to "picking winners" and who prefer to diversify stock-specific risk, it might make more sense to buy a biotechnology exchange-traded fund (ETF) such as the VanEck Biotech ETF (NASDAQ: BBH). However, if you like picking stocks, something like weight loss drug Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) is a good place to look.
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