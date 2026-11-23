The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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23.11.2026 20:00:02
Here's the 1 Stock I'd Most Want to Buy If the Market Crashes
It's been a rough month for the stock market. Since hitting its all-time closing high above 7,800 on Oct. 6, the S&P 500 and tech-heavy Nasdaq Composite have both pulled back sharply.
The reasons include persistent inflation, which raises the likelihood of interest rate hikes, surging bond yields, and the Nvidia leadership shake-up. An additional concern for healthcare stocks is the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) proposal to claw back Medicare Advantage overpayments dating back to 2018.
Swimming against that tide is pharmaceutical giant Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), whose shares are up almost 7% in the past month. Here's why I'm buying more Johnson & Johnson stock if the market crashes.
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